GC feuert Trainer Scheiblehner – österreichischer Landsmann übernimmt

Die Grasshoppers trennen sich am Montagabend von ihrem Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Der 49-Jährige muss ebenso gehen wie seine bisherigen Assistenten Alexander Zellhofer und Toni Mestrovic. Interimistisch übernimmt bis Saisonende der österreichische Landsmann Gernot Messner. Scheiblehner übernahm das Amt bei den Zürchern erst zu Beginn der Saison und war Wunschtrainer von Sportchef Alain Sutter. Es ist ihm nicht gelungen, das Team auf Kurs zu bringen und Konstanz in die Leistungen zu bringen. In 30 Ligaspielen resultierten lediglich 5 Siege. Somit ist in der Super League bereits die sechs Trainerentlassung dieser Saison Tatsache.

Gernot Messner stiess Anfang November des vergangenen Jahres als U21-Trainer zu den Zürchern und weist mit diesen einen sehr gute Bilanz auf. Er übernimmt nun interimistisch das Profiteam und soll dieses zum Klassenerhalt und zum Cupsieg führen.

GC-Sportchef Sutter sagt zu den personellen Wechseln: «Die Entscheidung ist uns schwer gefallen. Wir hatten mit Gerald, Alex und Toni ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis. Das Trainerteam hat in den vergangenen Monaten mit grosser Professionalität gearbeitet und sich mit viel Einsatz für den Grasshopper Club Zürich eingesetzt. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bei ihnen bedanken. Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir jedoch zum Schluss gekommen, dass wir für die verbleibende Phase der Saison einen neuen Impuls setzen möchten.»