Offiziell: Die Super League erhält einen neuen Matchball

Die Swiss Football League hat den neuen Matchball für die kommende Saison enthüllt.

Der japanische Ballherstellter Molten hat das neue Design des ersten “SFL Official Ball” präsentiert. Er kommt in den kommenden drei Spielzeiten in allen Partien der Swiss Football League, also sowohl Super League wie auch Challenge League, zum Einsatz.

“Für den ersten offiziellen Matchball in der Geschichte des Schweizer Fussballs wählten wir ein exklusives und weltweit einzigartiges Design. Dabei verschmelzen die beiden Logo-Farben Rot und Blau der beiden höchsten Schweizer Meisterschaften ineinander”, sagt Ivo Frieden, Projektleiter bei der Hermet AG, dem Generalvertreter von Molten in der Schweiz.

“Wir sind stolz darauf, dass Molten für die Schweizer Liga ein eigenes Design entwickelt hat”, sagt Adrian Knup, Chief Sports Officer der SFL. “Die Kombination der Farbwelten unserer Meisterschaften unterstreicht die Verbundenheit der beiden Ligen, in denen der Ball während der nächsten drei Saisons bei jedem offiziellen Spiel zum Einsatz kommen wird.”

psc 13 August, 2020 10:26