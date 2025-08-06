Servette ändert nach Trainerwechsel die Goalie-Hierarchie

Bei Servette kommt es nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Häberli zu ersten personellen Veränderungen: Die neuen Interimstrainer nehmen eine Änderung an der Goalie-Hierarchie vor.

Häberli ging eigentlich mit Joël Mall als Keeper für die Cup-Wettbewerbe in die Saison. Routinier und Kapitän Jérémy Frick sollte in der Meisterschaft zum Zug kommen. Bislang war dies auch so, nun haben die die Interimstrainer Alexandre Alphonse und Bojan Dimic aber eine Grundsatzentscheidung getroffen: Mall wird sowohl in der Super League wie auch in der Europa League-Quali zwischen den Pfosten stehen. Frick ist vorerst aussen vor. "Eine solche Wahl zu treffen, gehört zu unserem Job. Wir haben Jérémy Frick am frühen Nachmittag über diesen Entscheid informiert", bestätigt Dimic am Mittwoch auf einer Pressekonferenz die Entscheidung.

Beim Europa League-Qualispiel gegen Utrecht am Donnerstag wird demnach ebenso Mall den Vorzug erhalten, wie am kommenden Sonntag beim Heimspiel in der Meisterschaft gegen GC.

psc 6 August, 2025 17:43