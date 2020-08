Servette krallt sich Verteidiger Moussa Diallo

Servette präsentiert kurz nach Saisonende einen Neuzugang für die kommende Saison: Moussa Diallo stösst zu den Genfern.

Der 23-Jährige spielte zuletzt bei SO Cholet in der dritthöchsten französischen Liga. Nun wechselt der Rechtsverteidiger in die Super League. Bei Servette unterschreibt Moussa Diallo für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison.

𝐍𝐞𝐰 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐰𝐧 🔥 Moussa Diallo signe chez les Grenat jusqu'en 𝟮𝟬𝟮𝟮 ✍️#PlusFortsEnsemble pic.twitter.com/KYPlOwdlHK — Servette FC (@ServetteFC) August 5, 2020

psc 5 August, 2020 11:37