Souveränes 2:0! St. Gallen siegt im Heimspiel gegen die Grasshoppers

Der FC St. Gallen durfte am Sonntag jubeln. Im Heimspiel gegen die Grasshoppers gab es in der Super League einen 2:0-Erfolg.

Die 23. Runde in der Super League konnte der FC St. Gallen ganz nach seinen Wünschen abschliessen. Die Espen gingen gegen die Grasshoppers aus Zürich bereits in der 7. Minute durch Julian von Moos in Führung. Im zweiten Durchgang legte Kwadwo Duah für die Hausherren nach und besiegelte damit zugleich das 2:0-Endergebnis.

95' Das war's! Wir gewinnen gegen GC nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugenden Leistung und zwei Eckball-Toren mit 2:0. Dank der drei Punkte klettern wir auf den 5. Platz. #FCSG #FCSGGC #GrüewissImHerz — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) February 27, 2022

adk 27 Februar, 2022 16:13