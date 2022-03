Vanetta verpasst bei Einstand Sieg: YB verspielt spät die Punkte

Matteo Vanetta hat als Trainer von YB einen gelungen Einstand verpasst. Gegen Lausanne-Sport gab es am Sonntag ein 2:2.

Trotz der Entlassung von David Wagner findet YB nicht zurück auf die Siegerstrasse. Im Auswärtsspiel gegen Lausanne-Sport ging die Truppe von Coach Matteo Vanetta in der 38. Minute nach einem Treffer von Zeki Amdouni in Rückstand. YB gelangen nach dem Seitenwechsel jedoch die Tore von Jordan Siebatcheu (49.) und Ulisses Garcia (83.). In der 93. Minute erhielt Lausanne-Sport aber einen Penalty – und verwandelte diesen in Person von Stjepan Kukuruzovic zum 2:2.

adk 13 März, 2022 16:12