Einigung da: Jordan Lotomba verlässt YB für 6 bis 7 Millionen

Aussenverteidiger Jordan Lotomba wird die Young Boys in diesem Sommer in Richtung Frankreich verlassen.

Wie “RMC Sport” am Dienstag berichtet, haben sich YB und die OGC Nizza über einen Transfer des 21-jährigen Abwehrspielers geeinigt. 6 bis 7 Mio. Euro Ablöse sollen für den Schweizer U21-Nationalspieler fliessen. Lotomba stiess im Sommer 2017 von Lausanne-Sport zu den Bernern. In dieser Saison hat er sich als Fixstarter etabliert. Der Youngster besticht durch seine Vielseitigkeit, kann er doch auf beiden Aussenverteidiger-Positionen oder auch auf den Flügeln im Mittelfeld auflaufen.

Nun wagt er den Sprung ins Ausland und will sich in Nizza durchsetzen. Der Deal soll in den nächsten Tagen endgültig finalisiert werden. Der Klub wird übrigens wie Lausanne-Sport von Chemiekonzern INEOS finanziert.

psc 14 Juli, 2020 17:02