Ex-YB-Verteidiger Joel Bichsel hat grossen Markt in 2. Bundesliga

Der ehemalige YB-Verteidiger Joel Bichsel läuft bislang für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga auf. Nun könnte es für den 23-Jährigen aber eine Stufe nach oben gehen.

Laut "Blick" schielen gleich mehrere deutsche Zweitligisten auf den Innenverteidiger. Namentlich genannt werden der 1. FC Magdeburg, Greuther Fürth und auch der 1. FC Kaiserslautern. Sie alle beschäftigen sich demnach mit Bichsel - genauso wie ein Verein aus der niederländischen Eredivisie.

Der Linksfuss wurde bei YB ausgebildet. Die Saison 2023/24 verbrachte er in der 2. Mannschaft des SC Freiburg. Letzten Sommer schloss er sich schliesslich dem deutschen Drittligisten Saarbrücken an. Dort läuft sein Vertrag noch für eine weitere Saison bis 2026. Ein vorzeitiger Abgang ist aber denkbar, nachdem Saarbrücken den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Relegation verpasst hat.

psc 20 Juni, 2025 10:36