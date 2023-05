Kevin Rüegg muss YB nach verletzungsgeplagter Saison verlassen

Aussenverteidiger Kevin Rüegg muss die Young Boys nach nur einer Saison wieder verlassen.

Der 24-jährige wurde im vergangenen Sommer von den Bernern mit Kaufoption von Hellas Verona ausgeliehen. Von der Möglichkeit, Rüegg fix zu übernehmen, macht YB keinen Gebrauch wie der Schweizer Meister am Freitag kommuniziert. Der Rechtsfuss wird deshalb vorerst wieder nach Verona zurückkehren, wo sein Vertrag bis 2025 datiert ist.

Insgesamt bestritt der frühere FCZ-Junior bei den Profis der Young Boys in dieser Saison 15 Einsätze. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte kam er kaum mehr zum Zug. Am Donnerstag zog er sich bei der Partie in Lugano beim Aufwärmen eine Muskelverletzung in der Wade zu und konnte deshalb nicht spielen. Auch die noch ausstehenden Spiele gegen Winterthur (Meisterschaft) und Lugano (Cupfinal) wird er deshalb verpassen.

Kevin Rüeggs Leihvertrag läuft nach dem Cupfinal vom 4. Juni gegen Lugano aus. Der 24-Jährige wird danach wieder zu Hellas Verona zurückkehren.

Am Donnerstag beim Spiel in Lugano zog er sich beim Aufwärmen eine Muskelverletzung in der Wade zu, so dass er nicht spielen konnte.… pic.twitter.com/akVzfyIe3h — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) May 26, 2023

psc 26 Mai, 2023 16:48