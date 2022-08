Prügelei mit Anderlecht-Fans: 23 YB-Supporter in Brüssel verhaftet

Vor dem Rückspiel des Conference League-Playoffs kommt es in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Fussballfans des RSC Anderlecht und der Young Boys. 23 Schweizer werden im Zuge dessen verhaftet.

Laut dem belgischen Portal “Bruzz” kommt es am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr bei einem Restaurant bei der Börse zu den Randalen – also einen Tag vor dem Spiel. Ein Augenzeuge berüchtet gegenüber “Sudinfo”, dass er rund 60 schwarz gekleidete Vermummte gesehen hätte.

Laut der Brüsseler Polizei entstand im Restaurant grosser Sachschaden. Laut dem Portal “VRT” wurden 23 Schweizer Verhaftet. Auch einige Anderelcht-Anhänger konnten identifiziert werden.

Bereits in der vergangenen Woche kam es in Bern vor der Partie zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Damals stürmten YB-Supporter eine Bar, in der sich Anderlecht-Fans aufhielten. Beim Vorfall am Mittwoch könnte es sich um einen Revancheakt gehandelt haben.

psc 25 August, 2022 16:48