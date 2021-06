YB schielt auf polnischen Topstürmer Mariusz Stepinski

Der polnische Mittelstürmer Mariusz Stepinski strebt in diesem Sommer einen Wechsel an. Gespräche mit den Young Boys sollen laufen.

Der 26-jährige Angreifer war in der vergangenen Saison von Hellas Verona an Lecce in die Serie B ausgeliehen. Dort erzielte er in 31 Ligaspielen neun Treffer und wusste durchaus zu überzeugen. Nun steht erst einmal die Rückkehr nach Verona an, wo sein Vertrag bis 2024 datiert ist. Polnischen Medienberichten zufolge ist ein Transfer zu YB aber ein heisses Thema. Gespräche zwischen den involvierten Parteien sollen bereits laufen. Stepinski lief in der Vergangenheit auch schon viermal für die polnische Nationalmannschaft auf. Für die Europameisterschaft wurde er allerdings nicht nominiert.

psc 28 Juni, 2021 17:00