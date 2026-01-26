Auch das noch: YB-Verteidiger Ryan Andrews erleidet Kreuzbandriss

Nach der 1:4-Niederlage im Berner Kantonsderby beim FC Thun gibt es für die Young Boys weitere schlechte Neuigkeiten. Es geht um Aussenverteidiger Ryan Andrews.

Dieser stand beim Gastspiel im Berner Oberland am Sonntagnachmittag in der Startelf und musste noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wie die Berner im Laufe des Montags mitteilen, wurde bei Andrews inzwischen ein Kreuzbandriss im rechten Knie diagnostiziert. Die Ausfalldauer wird auf acht bis neun Monate geschätzt.

Der 21-jährige Engländer stiess im Sommer 2025 von Watford zu YB und hat in dieser Saison 18 Ernstkämpfe bestritten. Weitere kommen keine mehr hinzu.