Al-Nassr räumt mit Fake News um Flugreisen von Neuzugang Jhon Duran auf

In dieser Woche wurde berichtet, dass Stürmer Jhon Duran nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien vorhabe, für jedes einzelne Training bei Al-Nassr eine Flugreise anzutreten. Die Meldung ist falsch.

Via X stellt Al-Nassr klar, dass diese Berichte komplett falsch sind. Duran lebe ab sofort in Riad in unmittelbarer Nähe des King Saud University-Stadions, wo der Verein seine Heimspiele austrägt. Der 21-jährige Kolumbianer sei glücklich und zufrieden da. In einem Statement schreibt Al-Nassr, dass es sich um eine ziemlich "witzige Fake News" handle. Man sei froh, dass der Verein weltweit eine derartige Resonanz auslöst. Die News wurde nämlich von Zeitungen und Portalen auf der gesamten Welt aufgegriffen. Für seine Freundin Angela Capella soll das Leben in Riad aufgrund der strikten Regeln in Saudi-Arabien aber tatsächlich nicht so einfach sein. Insbesondere, da sie (noch) nicht mit Duran verheiratet ist.

Für den Topstürmer hat Al-Nassr kurz vor Transferschluss Ende Januar 77 Mio. Euro Ablöse hingelegt.

psc 6 Februar, 2025 14:19