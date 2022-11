Verletzter Neymar wird gegen die Schweiz nicht spielen

Die Knöchelverletzung, die Neymar beim WM-Auftakt gegen Serbien (2:0) zuzog, wird diesem voraussichtlich einen Einsatz in den weiteren Gruppenspielen verunmöglichen.

Laut der katalanischen Zeitung «Sport» ist bereits klar, dass die Seleçao in den kommenden Partien der Gruppenphase gegen die Schweiz (am Montag) und gegen Kamerun (2.12) auf ihren Superstar verzichten muss. Die Blessur von Neymar soll zwar nicht allzu gravierend sein, allerdings werde man den Angreifer schonen und erst in der K.o.-Phase wieder einsetzen.

Nationaltrainer Tite hat unmittelbar nach Spielschluss gegen Serbien bereits betont, dass Neymar in diesem Turnier noch einmal spielen wird – aber wohl nicht gegen die Schweiz.

psc 25 November, 2022 14:07