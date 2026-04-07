Grosse Trauer: Rumänischer Trainer Mircea Lucescu 80-jährig verstorben

Wie rumänische Medien bestätigen ist der frühere Nationaltrainer Mircea Lucescu im Alter von 80 Jahren verstorben.

Der langjährige Trainer coachte die rumänische Nationalelf noch bis zu den WM-Playoffs Ende März. Nachdem er bei einer Teambesprechung zusammengebrochen war, wurde er zunächst in ein Spital in Bukarest eingeliefert. Am 29. März, einen Tag nach dem offiziellen Rücktritt als Nationaltrainer, erlitt er einen Schlaganfall und lag im Koma.

Es wurden schwere Herzrhythmusstörungen diagnostiziert. Am Karfreitag sollte er zunächst eigentlich aus dem Spital entlassen worden, erlitt aber einen Herzinfarkt.

Am Dienstag bestätigt der rumänische Verbandspräsident Razvan Burleanu in einer Mitteilung den Tod Lucescus und spricht von einem «schwarzen Tag für Rumänien und den Weltfussball». Lucescu sei nicht nur Nationaltrainer gewesen, sondern ein «Lebenslehrer für ganze Spielergenerationen.»

Während seiner langen Trainerkarriere coachte Lucescu unter anderem Inter Mailand, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew. Im Sommer 2024 gab er ein Comeback als Rumänien-Trainer. Die Mannschaft scheiterte in den WM-Playoffs an der Türkei.