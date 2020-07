Elvedi-Zwillingsbruder vor Unterschrift in Deutschland

Nico Elvedis Zwillingsbruder Jan Elvedi steht unmittelbar vor einem Wechsel nach Deutschland.

Der 23-Jährige ist derzeit Captain bei Challenge Ligist SC Kriens und dort in der Innenverteidigung gesetzt. Nun steht der Abwehrspieler nach Angaben von “Blick” vor dem Wechsel in die 2. Bundesliga nach Deutschland: Jahn Regensburg will sich Jan Elvedi demnach krallen. Die Bayern belegten in der abgelaufenen Saison den zwölften Platz.

psc 21 Juli, 2020 09:29