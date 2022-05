Lukas Podolski hat noch Lust und verlängert seinen Vertrag

Lukas Podolski setzt seine Karriere fort und verlängert seinen Vertrag beim polnischen Klub Gornik Zabrze.

Der 36-Jährige hat in dieser Saison in 27 Ligaspielen neun Treffer markiert. Auch in der kommenden Saison wird er für seinen Stammklub auflaufen, wie er klarstellt: “Ich bin hier aufgewachsen, das ist mein Verein, seit ich klein war.”

psc 19 Mai, 2022 13:39