Berater Jorge Mendes äussert sich erstmals zum Bruch mit Ronaldo

Jorge Mendes berät Cristiano Ronaldo seit dessen Wechsel nach Saudi-Arabien nicht mehr. Nun spricht der portugiesische Berater erstmals über die Trennung.

Diese sei auf beruflicher Ebene zwar vollzogen worden, privat sei er mit dem Topstürmer aber nach wie vor "eng verbunden", verrät Mendes in einer Medienrunde. "Unsere persönliche Beziehung ist weiterhin eng, eine grossartige persönliche Beziehung", wird der Agent von der "Daily Mail" zitiert. Zum Bruch zwischen Mendes und Ronaldo kam es nach einem Interview des Portugiesen mit dem englischen Journalisten Piers Morgan, in dem der 38-Jährige heftige Vorwürfe an die Verantwortlichen bei Manchester United richtete und seine Vertragsauflösung forcierte.

Auch den Wechsel nach Saudi-Arabien soll Mendes nicht sanktioniert haben. Stattdessen wollte er CR7 bei einem anderen Topklub aus einer Topliga unterbringen. Den Deal mit Al-Nassr hat schliesslich Ronaldos Manager und Freund Ricky Regufe über die Bühne gebracht.

Mendes, der auch der Patenonkel eines Sohns von Ronaldo ist, betont aber die weiterhin gute Beziehung zum Profi: "Er ist ein besonderer Spieler und besonderer Mensch für mich. (…) Wir alle Portugiesen sollten stolz darauf sein, einen Spieler wie ihn gehabt zu haben und immer noch zu haben."

psc 31 Mai, 2023 10:33