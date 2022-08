Ex-FCZ-Stürmer Raphael Dwamena kehrt in die Schweiz zurück

Der frühere FCZ-Stürmer Raphael Dwamena kehrt in die Schweiz zurück. Der 26-Jährige schliesst sich dem BSC Old Boys aus der 2. Liga interregional an.

Zuletzt war der 26-jährige Ghanaer in der zweiten österreichischen Liga beim FC Blau-Weiss Linz tätig. Der Vertrag wurde allerdings aufgelöst, nachdem er im vergangenen Oktober in einem Cupspiel zusammenbracht. Dwamena kämpft seit längerer Zeit mit Herzproblemen. 2017 scheiterte damals ein Wechsel vom FCZ zu Brighton & Hove Albion. Schliesslich schloss sich der Torjäger später stattdessen dem spanischen Erstligisten UD Levante an.

Wie die Old Boys mitteilen, ist das Engagement von Dwamena bei den Baslern nur vorübergehender Natur. Der Angreifer will grundsätzlich zurück in den Profifussball.

