SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Via Social Media

Senegal-Stars reagieren mit Spott nach Entzug des Afrika Cup-Titels

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 09:53
Senegal-Stars reagieren mit Spott nach Entzug des Afrika Cup-Titels

Der afrikanische Fussballverband (CAF) hat am Dienstagabend die Fussballwelt geschockt, indem es Senegal den Afrika cup-Titel aberkannt und diesen Marokko zugesprochen hat. Senegals Stars reagieren mehrheitlich mit Spott.

Via Instagram haben sich einige Profis rasch geäussert. Dabei reagierten sie vor allem mit höhnischen Smileys. Verständnis für die Entscheidung zeigen sie verständlicherweise nicht. Senegal hatte sich in der Partie auf dramatische Art und Weise in der Verlängerung gegen Marokko durchgesetzt.

Da die Spieler auf Geheiss ihres Nationaltrainers den Platz vor Ablauf der regulären Spielzeit vor der Ausführung eines Elfmeters zwischenzeitlich verliessen, hat der CAF nach einem Protest Marokkos nun aber entschieden, dass die Mannschaft die Partie aufgegeben habe und deshalb als Verlierer gewertet werden müsse.

Senegal akzeptiert das Urteil nicht und kündigt seinerseits an, Einspruch einzulegen.

Mehr Dazu
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Ein Ausblick

Die spannendsten bevorstehenden Fussball-Events, die man nicht verpassen sollte
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Mehr entdecken
Kontakt aufgenommen

Nigeria will der Schweiz Nati-Hoffnung Zachary Athekame ausspannen

18.03.2026 - 12:11
Nach Wechsel zu Darmstadt

Ex-YB-Flop Patric Pfeiffer ist jetzt im Nationalteam

18.03.2026 - 10:17
Aus dem Kader geflogen

Exklusiv: Junior Ligue macht auch bei Mantova Probleme

18.03.2026 - 10:13
Via Social Media

Senegal-Stars reagieren mit Spott nach Entzug des Afrika Cup-Titels

18.03.2026 - 09:53
Vollständige Einigung

Fulham ist bei Ex-Bundesliga-Stürmer Ricardo Pepi endlich am Ziel

17.03.2026 - 18:56
Geht die Nati leer aus?

Der Kosovo könnte sich Thuns Eigengewächs Valmir Matoshi schnappen

17.03.2026 - 17:57
Bendeguz Kovacs

Der BVB hat einen Guirassy-Nachfolger gefunden

17.03.2026 - 14:20
Enttäuschung pur

So begründet Ancelotti seinen Neymar-Verzicht – der Brasilianer reagiert

17.03.2026 - 10:17
Für März-Testspiele

Neymar schafft es wieder nicht in den Seleçao-Kader

16.03.2026 - 20:21
"Sind froh"

Ralf Rangnick bietet die Neulinge Wanner & Chukwuemeka sofort auf

16.03.2026 - 15:39