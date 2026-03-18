Senegal-Stars reagieren mit Spott nach Entzug des Afrika Cup-Titels

Der afrikanische Fussballverband (CAF) hat am Dienstagabend die Fussballwelt geschockt, indem es Senegal den Afrika cup-Titel aberkannt und diesen Marokko zugesprochen hat. Senegals Stars reagieren mehrheitlich mit Spott.

Via Instagram haben sich einige Profis rasch geäussert. Dabei reagierten sie vor allem mit höhnischen Smileys. Verständnis für die Entscheidung zeigen sie verständlicherweise nicht. Senegal hatte sich in der Partie auf dramatische Art und Weise in der Verlängerung gegen Marokko durchgesetzt.

Da die Spieler auf Geheiss ihres Nationaltrainers den Platz vor Ablauf der regulären Spielzeit vor der Ausführung eines Elfmeters zwischenzeitlich verliessen, hat der CAF nach einem Protest Marokkos nun aber entschieden, dass die Mannschaft die Partie aufgegeben habe und deshalb als Verlierer gewertet werden müsse.

Senegal akzeptiert das Urteil nicht und kündigt seinerseits an, Einspruch einzulegen.