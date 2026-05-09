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Wird am Montag bekannt

Neymar steht im vorläufigen WM-Aufgebot von Brasilien

Autor: | Publiziert: 9 Mai, 2026 09:55
Neymar steht im vorläufigen WM-Aufgebot von Brasilien

Brasilien wird in wenigen Tagen das vorläufige WM-Aufgebot bekanntgeben – Neymar soll Teil des Ganzen sein.

Neymar ist offenbar Mitglied des vorläufigen WM-Aufgebots von Brasilien, das Trainer Carlo Ancelotti am Montag kommender Woche bekanntgeben wird. Darüber berichtet zumindest die brasilianische Tageszeitung «O Globo».

Damit war aber schon fast gerechnet worden, immerhin umfasst jenes Aufgebot insgesamt stolze 55 Spieler. Nicht dabei sein werden dagegen Éder Militão und Rodrygo von Real Madrid, die beide aufgrund einer schweren Verletzung die WM verpassen werden.

Ob Neymar auch im finalen Aufgebot dabei sein wird, das wiederum am 18. Mai bekanntgegeben wird, bleibt zunächst offen. Im Rahmen der zweiten Auswahlstufe wird der finale Kader auf 26 Spieler reduziert.

Bei der Seleçao wurde zuletzt einmal mehr auf Neymar verzichtet, was Ancelotti folgendermassen begründete: «Neymar kann zur WM fahren, wenn er zu 100 Prozent fit ist.» Dies sei aktuell jedoch nicht der Fall, weshalb der Angreifer wieder nicht aufgeboten wurde.

«Wir brauchen Spieler, die in Bestform sind. Neymar muss weiter hart arbeiten, spielen, seine Qualitäten unter Beweis stellen und eine gute körperliche Verfassung zeigen.»

Brasilien trifft in der WM-Vorrunde in Gruppe C auf Marokko, Haiti und Schottland.

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