Cristiano Ronaldo könnte im Sommer sensationell zu einem Ex-Klub zurückkehren

Cristiano Ronaldo hat bei Al-Nassr mit seinem Streik zuletzt für einigen Wirbel gesorgt. Am kommenden Wochenende will er zwar wieder mittun, dennoch steht ein möglicher Abgang im Sommer zur Debatte. Möglicherweise kommt es zu einer sensationellen Rückkehr.

Laut einem Bericht von «The i Paper» können sich sowohl die Al-Nassr-Bosse wie auch Ronaldo eine vorzeitige Trennung nach dieser Saison vorstellen – obwohl der Superstar eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht. Voraussetzung soll aus Klubsicht sein, dass ein Klub die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro aktiviert. Diese Hürde ist ziemlich hoch, da Ronaldo bereits 41-jährig ist und kaum noch über einen Wiederverkaufswert verfügt.

Es scheint aber einen konkreten Interessenten zu geben: Angeblich steht eine mögliche Rückkehr von CR7 zu seinem Jugendklub Sporting zur Debatte. Mit dem Verein aus Lissabon blieb der Angreifer während seiner gesamten Karriere eng verbunden. Die Frage lautet allerdings, ob Sporting eine Rückkehr Ronaldos tatsächlich finanzieren kann und will.

Al-Nassr studiert derweil bereits mögliche Alternative zu Ronaldo: Im Fokus stehen beispielsweise die beiden Premier League-Profis Mohamed Salah (33) und Bruno Fernandes (31).