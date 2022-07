US-Stürmer Jozy Altidore verlässt die MLS und wechselt nach Mexiko

Der frühere amerikanische Nationalspieler Jozy Altidore geht neue Wege und schliesst sich dem mexikanischen Verein Club Puebla an.

Der 32-Jährige verlässt New England Revolution auf Leihbasis für den Rest dieses Jahres und spielt künftig in Mexiko. Altidore spielte bei seinem Verein aus Boston zuletzt nur noch eine untergeordnete Rolle, weshalb sich ein Transfer anbot. In der Vergangenheit lief er 115-mal für die US-Nationalmannschaft auf. In Europa war er für Villarreal, Hull City, Bursaspor, Alkmaar und Sunderland tätig.

¡AL PUEBLOTA HAN LLEGADO GRANDES ESTADOUNIDENSES Y NO TENEMOS DUDA QUE SEGUIRÁS EL LEGADO!🔵😎 ¡Hagamos grandes cosas, @JozyAltidore!🔥 El 🔵y⚪️ se defiende con TODO, demostrémoslo juntos👊🏻 RT si #LaFranjaNosUne🎽 y estás bien pinshi ilusionado por verlo en el 🏟Cuauhtémoc🤩 pic.twitter.com/pzePTGZn2E — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 29, 2022

The #NERevs loan Jozy Altidore to @ClubPueblaMX through the remainder of 2022. — New England Revolution (@NERevolution) July 29, 2022

psc 29 Juli, 2022 16:18