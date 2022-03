Schär trumpft weiter auf, Seoane punktet beim FC Bayern

Am Samstag waren wieder zahlreiche Schweizer Legionäre über den Kontinent verteilt unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen.

Orhan Ademi (MSV Duisburg): Extrem wichtiger Sieg für die Zebras gegen den Abstieg aus der 3. Liga! Gegen den direkten Konkurrenten Viktoria Köln konnten die Meidericher mit 2:0 gewinnen – Orhan Ademi stand dabei zum ersten Mal seit vier Spielen wieder in der Startelf. Eine Torbeteiligung ist dem St. Galler nicht gelungen, nach einer Stunde wurde er ausgewechselt.

Florent Hadergjonaj (Kasimpasa): Der nächste wichtige Sieg im Abstiegssumpf, diesmal in der Türkei. Florent Hadergjonaj und seine Kollegen gewannen mit 3:2 bei Göztepe und holten damit den ersten Dreier nach vier sieglosen Spielen. Hadergjonaj stand die gesamte Spielzeit über auf dem Platz.

Simon Sohm (Parma Calcio): Stand am Samstag mal wieder nicht in der Startelf, die Saison wird einfach nicht besser. Im Heimspiel gegen Reggina (1:1) bekam Simon Sohm aber immerhin eine Halbzeit, in der er sich als Einwechselspieler beweisen durfte. Der Auftritt des Zürchers war dann sogar recht ordentlich, über 90 Prozent seiner Pässe kamen an.

Gerardo Seoane (Bayer Leverkusen): Im Kampf um den Einzug in die Champions League trotzte Gerardo Seoane mit seiner Mannschaft dem FC Bayern zumindest einen Punkt ab. Pechvogel des Tages war Thomas Müller, der beim 1:1 mit einem Eigentor für den Punktgewinn des Werksklubs sorgte.

VfL Wolfsburg – Union Berlin 1:0 (1:0)

Weil die Gastgeber von Beginn an auf eine Viererkette setzten, war die Zeit von Kevin Mbabu endlich gekommen. Der Schweizer Nationalspieler erhielt zum ersten Mal seit fast drei (!) Monaten wieder ein Mandat in der Bundesliga-Startelf. Mbabu lieferte gleich mal zufriedenstellend ab und liess vor allem in der Defensive nichts zu. Landsmann Renato Steffen kam eine Viertelstunde vor Ende der Partie, hatte aber keine nennenswerte Aktion. Für den eidgenössischen Union-Trainer Urs Fischer war es die bereits vierte Niederlage im fünften Spiel.

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): Die Frankfurter demontierten Hertha BSC an diesem Samstag mit 4:1, mittendrin: Djibril Sow. Hatte vor dem zwischenzeitlichen 2:0 durch Tuta einen Geistesblitz und spielte den Ball noch mal auf die Aussenbahn. Kurz vor Schluss wurde Sow durch Ilsanker ersetzt.

Benjamin Siegrist (Dundee United): Der frühere Basel-Junior schafft es auch an diesem Wochenende nicht, seinen Kasten sauber zu halten – und das zum vierten Mal in Folge. Dieses mal ärgerlicherweise gegen Heart of Midlothian, das ein 2:2 in Dundee holte. Benjamin Siegrist konnte sich während der Partie zweimal auszeichnen.

Fabian Schär (Newcastle United): Fabian Schär ist definitiv ein Gesicht des Newcastle-Aufschwungs! Nachdem er in der vorigen Woche bereits eine Vorlage beigesteuert hatte, erzielte er im Heimspiel gegen Brighton sein erstes Saisontor. Schär lief nach einem Corner stark ein und köpfelte den Ball zum zwischenzeitlichen 2:0 in die gegnerischen Maschen (das Tor im VIDEO). Am Ende gewannen die Magpies mit 2:1 und sind damit seit acht Spielen ungeschlagen (5 Siege, 3 Remis).

Timm Klose (Bristol City): Dritte Niederlage in Folge für Timm Klose, der im bedeutsamen Heimspiel gegen Birmingham (1:2) nach einer halben Stunde die Gelbe Karte für ein Foulspiel sah und zur Halbzeit in der Kabine blieb. Ob es sich dabei um eine schlimmere Verletzung handelte, ist bisher nicht bekannt.

