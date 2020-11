Barça: Klare Absage an Haaland & Mbappé

Victor Font, der wohl aussichtsreichste Kandidat für den vakanten Präsidenten-Posten beim FC Barcelona, erteilt möglichen Transfers von Erling Haaland oder Kylian Mbappé zu den Katalanen eine klare Abfuhr.

In einer Fragerunde spricht der 48-Jährige Klartext: “Ich finde beide Spieler klasse. Aber die wirtschaftliche Situation ist kritisch und wir werden vorerst nicht in der Lage sein, Transfers in dieser Grössenordnung zu stemmen.” Font betont ausserdem, dass das Transferwesen künftig klar in den Händen der sportlichen Führung liegen wird. Ein Einmischen wie zu Zeiten von Josep Maria Bartomeu, der auch bezüglich Neuzugänge alle Zügel in den Händel hielt, werde es nicht mehr geben: “Eine der grössten Veränderungen wird sein, dass die sportlichen Entscheidungen in den Händen der sportlichen Struktur liegen.”

Inzwischen ist durchgesickert, dass Barça die Wahlen noch in diesem Jahr durchführen möchte. Bis Weihnachten soll der neue Präsident feststehen.

