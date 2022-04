Schweizer Sturmrakete Bradley Fink angeblich nicht unter den Top 4-Talenten des BVB

Der 18-jährige Schweizer Stürmer Bradley Fink zählt in der U19 von Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern. Auch in der zweiten Mannschaft kam er in dieser Saison bereits zum Zug. Bei den Profis rechnet man aber angeblich noch nicht so rasch mit dem Mittelstürmer.

Wie die “Sport Bild” berichtet, zählt der Angreifer nicht zu jenen Talenten, von denen sich die Klubleitung schon bald einen Impact bei den Profis erhofft. Dort steht der noch um ein Jahr jüngere U19-Sturmkollege Jamie Bynoe-Gittens ganz oben auf der Liste. Dem Engländer wird sogar zugetraut, eine ähnliche Entwicklung hinzulegen wie einst Landsmann Jadon Sancho. Wie der inzwischen nach Manchester gewechselte Angreifer spielt Bynoe-Gittens auf dem Flügel.

Ebenfalls Chancen auf einen baldigen Durchbruch bei den Profis werden dem niederländischen Angreifer Julian Rijkhoff (17), Mittelfeldspieler Abdoulaye Kamara (17) aus Guinea und dem erst 16-jährigen Kjell Wätjen, der ebenfalls im Mittelfeld spielt, zugetraut.

Dass Fink in diesem Ranking (noch) fehlt, ist eher erstaunlich. Mit 32 Toren in 35 Pflichtspielen sind die Skorerwerte des Schweizer U20-Nationalspielers hervorragend. In der Rückrunde hat er mit vermehrten Einsätzen in der 3. Liga-Mannschaft auch den Anschluss an den Erwachsenenfussball geschafft. In acht Spielen ist ihm dort aber “nur” ein Tor geglückt.

psc 20 April, 2022 12:06