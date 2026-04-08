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Interesse da

Deshalb hat der Wind beim BVB bezüglich Jadon Sancho gedreht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 16:16
Deshalb hat der Wind beim BVB bezüglich Jadon Sancho gedreht

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken bestätigt erstmals öffentlich, dass ein insgesamt bereits dritter Wechsel von Jadon Sancho zum BVB möglich ist. Tatsächlich ist der englische Spielmacher erst seit kurzem ein konkretes Thema.

Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk ist man bei den Dortmunder Verantwortlichen erst vor kurzem zur Meinung gelangt, dass Sancho die Mannschaft wieder weiterbringt. Lange Zeit waren die Leistungen des 26-Jährigen den BVB-Bossen zu inkonstant. Da er im Sommer ablösefrei wechseln kann, ist er für Dortmund nun aber sehr interessant. Zumal Sancho im Verein schon zweimal bewiesen hat, dass er die Qualität der Mannschaft steigern kann. Persönlich hat sich der Offensivkünstler im Verein und im Umfeld immer sehr wohlgefühlt. Anpassungsprobleme wären deshalb bei einem dritten Engagement nicht zu erwarten.

Der Bundesligist dürfte allerdings nicht der einzige Interessent sein bzw. bleiben. Zurzeit ist er von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen. Beide Klubs planen nicht mehr langfristig mit ihm. Wo er unterkommen wird, ist noch ziemlich offen.

Ricken sagt in der «Sport Bild» zu den möglichen Dortmunder Verstärkungen im Sommer: «Wir beschäftigen uns derzeit mit sehr vielen Spielern und durchleuchten sie. Wir prüfen, ob sie uns besser machen können. Das machen wir auch bei Jadon.» Das Ergebnis scheint bereits vorzuliegen.

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