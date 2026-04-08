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Anpassung nach oben

Dortmunds Daniel Svensson winkt ein gewaltiger Gehaltssprung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 16:47
Dortmunds Daniel Svensson winkt ein gewaltiger Gehaltssprung

Der schwedische Linksverteidiger Daniel Svensson darf sich bei Borussia Dortmund wohl über einen riesigen Gehaltssprung freuen.

Der 24-jährige Linksfuss wechselte vor etwas mehr als einem Jahr zunächst auf Leihbasis und im vergangenen Sommer fix vom dänischen Erstligisten Nordsjaelland zum BVB. Laut «Bild» will der BVB Svensson für seine starken Leistungen belohnen und das Gehalt schon zeitnah nach oben anpassen.

Zurzeit soll der Nationalspieler rund 3 Mio. Euro kassieren. Damit ist er teamintern eher im unteren Bereich angesiedelt. Spitzenverdiener ist noch Niklas Süle mit rund 12 Mio. Euro plus Boni, der den Klub im Sommer aber verlassen wird. Dahinter folgen Serhou Guirassy, Gregor Kobel und Felix Nmecha. Sollte Nico Schlotterbeck verlängern, würde dieser die Spitzenposition übernehmen. Von 14 Mio. Euro ist die Rede.

Svensson wird zwar nicht gleich in diesem Bereich landen, er darf sich aber über deutlich bessere Einkünfte freuen. Damit will der Bundesligist auch einen baldigen Abgang des Abwehrspielers verhindern. Dieser wird bereits von italienischen und auch englischen Klubs beobachtet.

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