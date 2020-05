BVB lässt Manuel Akanji für 25 – 30 Mio. Euro ziehen

Manuel Akanji war bei Borussia Dortmund vor der coronabedingten Pause nicht mehr erste Wahl. Laut einem deutschen Medienbericht darf der Verteidiger trotz weiterlaufendem Vertrag gehen.

Der 24-Jährige wechselte Anfang 2018 für 21,5 Mio. Euro vom FC Basel zum BVB und eroberte sich da rasch einen Stammplatz. In dieser Saison musste er aber wegen unkonstanten Leistungen seinen Platz im Abwehrzentrum an Konkurrenten abgeben. Sofern alle Spieler fit waren, setzte Trainer Lucien Favre in diesem Kalenderjahr zunehmend auf andere Kräfte. Die “Sport Bild” behauptet, dass Akanji bei einem Angebot im Bereich von 25 bis 30 Mio. Euro im Sommer gehen dürfte bzw. der Bundesligist zumindest gesprächsbereit wäre.

Vertraglich ist der Abwehrspieler noch bis 2022 an den BVB gebunden. Da Axel-Dan Zagadou bei einem allfälligen Restart in der Bundesliga Mitte Mai noch fehlen würde, käme Akanji wohl doch wieder in der Startelf zum Zug. Aussen vor ist er also noch längst nicht.

psc 6 Mai, 2020 09:23