SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Verkauf denkbar

BVB legt die Schmerzgrenze bei Adeyemi fest

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Dezember, 2025 10:23
BVB legt die Schmerzgrenze bei Adeyemi fest

Nach diversen eher negativen Nebengeräuschen ist ein baldiger Verkauf von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund nicht mehr ausgeschlossen. Der Bundesligist hat allerdings eine stattliche Forderung.

Laut «Bild» fordern die BVB-Verantwortlichen für den Angreifer rund 60 Mio. Euro. Adeyemi steht derzeit noch bis 2027 unter Vertrag. Von der ursprünglich geplanten Vertragsverlängerung bis 2030 oder sogar 2031 ist man aktuell eher weit entfernt. Die jüngsten «Ereignisse» wie sein Waffen-Eklat oder der Ausraster beim 2:0-Sieg gegen Gladbach sorgen für viel Gesprächsstoff. Für den letzteren wird der Stürmer nach Weihnachten wohl noch klubintern bestraft. Die höhe der Busse wird noch bestimmt.

Vorerst lässt man Adeyemi in Dortmund aber nicht fallen – aus gutem Grund. Sollte man eine Trennung forcieren, würde sich auch der Marktwert des Stürmers rapide senken. Eine hohe Ablöse wäre dann eher nicht mehr zu generieren.

Immerhin hat Adeyemi im eigenen Klub auch noch Fürsprecher. Trainer Niko Kovac glaubt weiterhin fest an das Potential des Nationalspielers. Auch Matthias Sammer soll sich für ihn aussprechen.

Mehr Dazu
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen
Ramaj war Thema

Der FC Bayern befasste sich mit einem Kobel-Konkurrenten
Anwärter

Barça führt bereits seit Wochen Gespräche mit Transferkandidat Ryerson
Neuerlicher Ärger

BVB hält wegen Adeyemi einen Krisen-Gipfel ab
Grosses Problem bleibt

BVB-Abschied von Niklas Süle – ein Topklub im Gespräch
Mehr entdecken
Verkauf denkbar

BVB legt die Schmerzgrenze bei Adeyemi fest

24.12.2025 - 10:23
Chelsea besitzt Option

Dem BVB droht im Winter bereits der Abgang von Anselmino

22.12.2025 - 16:54
Neuerlicher Ärger

BVB hält wegen Adeyemi einen Krisen-Gipfel ab

22.12.2025 - 10:31
Grosses Problem bleibt

BVB-Abschied von Niklas Süle – ein Topklub im Gespräch

20.12.2025 - 15:56
Sebastian Kehl äussert sich

Winterwechsel: Erneutes BVB-Machtwort bei Fabio Silva

20.12.2025 - 10:50
Ramaj war Thema

Der FC Bayern befasste sich mit einem Kobel-Konkurrenten

19.12.2025 - 15:10
Anwärter

Barça führt bereits seit Wochen Gespräche mit Transferkandidat Ryerson

19.12.2025 - 13:04
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen

17.12.2025 - 18:17
Kommt es zum Wechsel?

BVB-Stürmer Fabio Silva führt mit La Liga-Klub Gespräche über Blitzwechsel

17.12.2025 - 10:35
In der Kabine

Nico Schlotterbeck löst beim BVB hitzige Diskussionen aus

16.12.2025 - 09:14