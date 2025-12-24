BVB legt die Schmerzgrenze bei Adeyemi fest

Nach diversen eher negativen Nebengeräuschen ist ein baldiger Verkauf von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund nicht mehr ausgeschlossen. Der Bundesligist hat allerdings eine stattliche Forderung.

Laut «Bild» fordern die BVB-Verantwortlichen für den Angreifer rund 60 Mio. Euro. Adeyemi steht derzeit noch bis 2027 unter Vertrag. Von der ursprünglich geplanten Vertragsverlängerung bis 2030 oder sogar 2031 ist man aktuell eher weit entfernt. Die jüngsten «Ereignisse» wie sein Waffen-Eklat oder der Ausraster beim 2:0-Sieg gegen Gladbach sorgen für viel Gesprächsstoff. Für den letzteren wird der Stürmer nach Weihnachten wohl noch klubintern bestraft. Die höhe der Busse wird noch bestimmt.

Vorerst lässt man Adeyemi in Dortmund aber nicht fallen – aus gutem Grund. Sollte man eine Trennung forcieren, würde sich auch der Marktwert des Stürmers rapide senken. Eine hohe Ablöse wäre dann eher nicht mehr zu generieren.

Immerhin hat Adeyemi im eigenen Klub auch noch Fürsprecher. Trainer Niko Kovac glaubt weiterhin fest an das Potential des Nationalspielers. Auch Matthias Sammer soll sich für ihn aussprechen.