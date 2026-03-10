Jadon Sancho wird beim BVB diskutiert, aber es gibt Zweifel

Borussia Dortmund wird im Sommer einen grösseren personellen Umbruch vollziehen. Der Abgang von Julian Brandt ist seit vergangenem Wochenende bestätigt. Im Gegenzug wird erneut über eine Rückkehr von Jadon Sancho diskutiert. Ein Szenario das möglich, aber keinesfalls in Stein gemeisselt ist.

Der 25-jährige Engländer hat seine mit Abstand erfolgreichste Zeit der Karriere beim BVB erlebt. Dort avancierte er in den Jahren 2017 bis 2021 zu einem der dominantesten Bundesliga-Spieler. Es folgte ein 85 Mio. Euro-Wechsel zu Manchester United. Auf der Insel konnte Sancho aber nie an seine früheren Leistungen in Dortmund anknüpfen. Auch deshalb hängt Sancho mit seinem Herzen weiterhin an Dortmund. Eine erste Rückkehr gab es 2024 für ein halbes Jahr bereits. Nun wird wieder darüber diskutiert.

Sancho wäre wohl bereit, hohe Gehaltseinbussen in Kauf zu nehmen. Zurzeit ist er von ManUtd an Aston Villa ausgeliehen. Wie und wo es mit ihm im Sommer weitergeht, ist unklar.

Noch ist unklar, ob der BVB diese Personalie tatsächlich forciert. Im vergangenen Winter tat er es nicht, obwohl es schon da wieder Spekulationen gab. Die grosse Frage lautet, ob und wie Trainer Niko Kovac mit dem Offensivspieler plant und ob Sancho überhaupt ins System passt. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich dies abzeichnen.

Der aktuelle Vertrag Sanchos in Manchester läuft zum Saisonende aus. Daher ist er im Sommer ablösefrei zu haben, was ihn für Interessenten diesbezüglich attraktiv macht.