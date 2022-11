Bellingham-Abschied beim BVB fast sicher: 4 Klubs kämpfen um ihn

Jude Bellingham wird sich im Hinblick auf die kommende Saison mit grosser Wahrscheinlichkeit einem neuen Klub anschliessen. Vier Vereine kämpfen um den englischen Nationalspieler.

Laut «Sport Bild» mischen angesichts des riesigen Preissschilds nur die Klubs Manchester City, Liverpool, Chelsea und Real Madrid im Rennen um den 19-jährigen Mittelfeldspieler mit. Borussia Dortmund kämpft zwar noch um einen Verbleib und bietet eine Vertragsverlängerung, die Bellingham ein Salär von rund 15 Mio. Euro pro Jahr sichern könnte, woanders kann dieser aber mehr verdienen. Und der BVB wird Offerten über 100 Mio. Euro Ablöse wohl nicht ablehnen können.

Eher als Aussenseiter im Rennen gilt der FC Liverpool, da dieser finanziell nicht ganz mit den anderen Vereinen mithalten kann oder will. In der Vergangenheit berichteten spanische Medien, dass Real Madrid sehr gute Chancen haben soll. Dort sind wieder grössere Investitionen in den Kader geplant. Bellingham könnte mittelfristig die Altstars Toni Kroos und Luka Modric ablösen.

psc 2 November, 2022 09:45