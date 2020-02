Juve will sich beim BVB für Haaland-Transfer rächen

Juventus könnte sich im Sommer bei Borussia Dortmund für den Transfer von Erling Haaland rächen und dem BVB einen umworbenen Spieler wegschnappen. Es geht um Tomas Esteves.

Der 17-jährige Portugiese spielt in seiner Heimat und kommt bei Stammklub Porto derzeit in der 2. Mannschaft zum Einsatz. Italienischen Medienberichten zufolge bekundet Juve grosses Interesse am Youngster – wie auch Borussia Dortmund. Die alte Dame soll alles versuchen, um das Rechtsverteidigertalent im Sommer unter Vertrag nehmen zu können. Eine weitere Schlappe wie beim Buhlen um Erling Haaland wollen die Turiner auf keinen Fall hinnehmen. Der FC Porto seinerseits möchte den bis 2021 gültigen Kontrakt mit Tomas Esteves verlängern und die gegenwärtige Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Mio. Euro deutlich erhöhen.

psc 24 Februar, 2020 16:29