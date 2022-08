Kwadwo Duah eingewechselter Held, Gerardo Seoane unter Druck

An diesem Samstag gingen wieder einige Schweizer Legionäre auf den Fussballplätzen dieser Welt ihrer Berufung nach. Hier gibt es wie gewohnt den Überblick zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Jasper van der Werff (SC Paderborn): Durch das fulminante 7:2 gegen Kiel übernimmt Paderborn die Tabellenführung der 2. Bundesliga. Jasper van der Werff war bei diesem Offensivfeuerwerk wenig gefordert, war aber zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.

Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg): Mehr Matchwinner geht nicht! In Sandhausen kam Kwadwo Duah eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 1:1 in die Partie – und besorgte in der Nachspielzeit mit einem traumhaften Tor den Siegtreffer für den Club (das Tor im VIDEO). Duah steht nach fünf Spielen bei zwei Toren und einer Vorlage.

Jahn Regensburg – Karlsruher SC 0:6 (0:3)

Noch ein Torfestival mit Schweizer Beteiligung – diesmal sogar auf beiden Seiten. Auf Regensburger Seite hatte Jan Elvedi einen absolut gebrauchten Tag, spielte in der ersten Halbzeit einen katastrophalen Fehlpass, der allerdings ohne Folgen blieb. Nach einer Stunde rauschte er mit einem Mitspieler zusammen, konnte dann aber weitermachen.

Beim zweiten KSC-Erfolg hintereinander ist Simone Rapp einmal mehr ein Mandat in der Startelf verwehrt geblieben. Nach seiner Einwechslung 20 Minuten vor Schluss steuerte der Neuzugang immerhin einen Assist bei.

Gerardo Seoane (Bayer Leverkusen): Eigentlich wollte der Werksklub in dieser Saison zum ernsthaften Bayern-Jäger avancieren – das geht bisher aber völlig nach hinten los. Nach dem Aus im DFB-Pokal stehen Gerardo Seoane und Co. nun mit drei Bundesliga-Niederlagen in Folge dar, das 0:3 gegen Hoffenheim war bezeichnend für die aktuelle Lage unterm Bayerkreuz. Leverkusen steht auf dem letzten Platz der Bundesliga.

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:3 (1:0)

Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit dreht Bremen die Partie noch und gewinnt als Aufsteiger sensationell mit 3:2 beim BVB. Gregor Kobel hatte eine überragende Szene vor der Halbzeit, als er einen Freistoss mit hohem Tempo um den Pfosten lenkte. Nach einer Stunde war der Dortmunder Goalie dann erneut stark zur Stelle.

Auf der gegenüberliegenden Seite hatte der gebürtige Basler Milos Veljkovic allen Grund zur Freude. Als zentrales Glied in der Abwehrkette wusste der Innenverteidiger erneut zu überzeugen und klärte den Ball starke siebenmal, zudem fing er zwei Bälle des BVB ab.

FC Augsburg – Mainz 05 1:2 (1:1)

Nach seiner Muskelverletzung stand Ruben Vargas heute zum ersten Mal im Augsburger Kader, und wurde sogar 20 Minuten vor Schluss eingewechselt. Auffälligkeiten sind von ihm aber nicht ausgegangen. Silvan Widmer war derweil wie immer in der Mainzer Startelf vorzufinden, der Captain war 15 Minuten vor dem Ende durch Edimilson Fernandes ersetzt worden.

Cedric Brunner (Schalke 04): Hat auf Anhieb einen Stammplatz in der Schalker Mannschaft bekommen, und spielte auch beim 0:0 in Wolfsburg über die gesamte Spielzeit. An und für sich eine zufriedenstellende Leistung von Cedric Brunner, der in Sachen Zweikämpfe (36 Prozent gewonnen) aber noch etwas Luft nach oben hat.

Kevin Mbabu (FC Fulham): Stand auch im dritten Spiel der Premier League nicht in der Startformation, wurde diesmal aber immerhin etwas früher eingewechselt als noch in der vorigen Woche, was sich mehr als gelohnt hat. Quasi mit dem Schlusspfiff lieferte Kevin Mbabu die Vorlage für Aleksandar Mitrovic, der zum 3:2 gegen Brentford einnetzte. Für Mbabu war es folglich die erste Torbeteiligung für seinen neuen Verein.

aoe 20 August, 2022 17:55