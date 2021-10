Mats Hummels glaubt an Verbleib von Erling Haaland beim BVB

Mats Hummels ist durchaus optimistisch, dass er bei Borussia Dortmund auch nächste Saison an der Seite von Erling Haaland spielen wird.

Der 32-jährige Routinier kann sich vorstellen, dass der norwegische Torjäger noch nicht direkt einen Wechsel anstrebt. “Ich habe die Hoffnung, dass er bleibt, noch lange nicht aufgegeben”, sagt Hummels in der “Sport Bild”. Hin und wieder sprech er mit Haaland “auch über andere Vereine”. Aus diesen Gesprächen spürt er offenbar, dass ein Transfer im Sommer 2022 für den Jungstar noch längst nicht in Stein gemeisselt.

Als Hauptgrund sieht der Verteidiger vor allem das gute Umfeld, das dem Norweger in Dortmund behagt: “Es ist viel wert, wenn man ein gutes Umfeld hat, sich mit den Jungs wohlfühlt und auch richtig erfolgreich sein kann. Das muss man wertschätzen, das ist nicht in jedem Verein gegeben. Wir haben Erling also einiges zu bieten.”

Haaland könnte den BVB dank einer Ausstiegsklausel für 75 Mio. Euro verlassen.

psc 13 Oktober, 2021 13:49