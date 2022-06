Nach BVB-Leihe: Neuerliche Anfrage für Real-Profi Reinier

Der brasilianische Angreifer Reinier war zuletzt für zwei Jahre von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehen. Beim BVB konnte der 20-Jährige keine Spuren hinterlassen. Nun steht für den Youngster erst einmal die Rückkehr nach Madrid an. Lange könnte er aber nicht da bleiben.

Wie die “Marca” berichtet, fragt mit La Liga-Aufsteiger Real Valladolid bereits ein neuer Klub wegen einem Leihgeschäft mit dem Stürmer an. Reinier soll die kommende Saison in jedem Fall in Spanien verbringen. Ein Wechsel nach Valladolid ist demnach denkbar.

Die Madrilenen zahlten für den Südamerikaner Anfang 2020 30 Mio. Euro Ablöse an Flamengo. Vertraglich ist Reinier bis 2026 gebunden.

psc 3 Juni, 2022 16:12