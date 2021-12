Nächstes Top-Talent: BVB bei Mohamed-Ali Cho in der Pole Position

Borussia Dortmund könnte sich mit dem französischen Mittelstürmer Mohamed-Ali Cho demnächst ein weiteres Supertalent sichern.

Der 17-jährige Angreifer spielt noch in seiner Heimat beim SCO Angers. Dort kam der frühere PSG- und Everton-Junior in dieser Saison bereits zu 18 Einsätzen in der Ligue 1 (2 Tore). Gemäss “L’Équipe” bemüht sich der BVB um eine Verpflichtung von Cho. Die Dortmunder haben mit Chelsea und Atlético Madrid hochkarätige Konkurrenz, sollen sich aber in der Pole Position befinden.

Knackpunkt ist der Preis: Angers spekuliert angeblich auf eine Ablöse von satten 40 Mio. Euro. Diese Summe wird Dortmund in der gegenwärtigen Situation sicherlich nicht zahlen. Dennoch hofft man im Lager des BVB nach Verhandlungen auf eine Einigung.

psc 30 Dezember, 2021 12:50