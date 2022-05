Offiziell: BVB verpflichtet Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund hat am Montag die Verpflichtung von Nico Schlotterbeck bestätigt. Der Innenverteidiger stösst zur neuen Saison vom SC Freiburg zum BVB.

Jetzt ist es fix: Borussia Dortmund hat zur Saison 2022/23 Nico Schlotterbeck verpflichtet. Der 22 Jahre alte deutsche Nationalspieler steht gegenwärtig in Diensten des Tabellenvierten SC Freiburg. Schlotterbeck absolvierte am Montag den Medizincheck in Dortmund und unterzeichnete einen Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2027, wie der BVB bestätigte.

“Nico Schlotterbeck ist ein junger deutscher Nationalspieler, der eine großartige Entwicklung genommen hat. Sein Profil passt perfekt zum BVB”, betont Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc, der seine Laufbahn in wenigen Wochen beenden wird. Zorcs Nachfolger Sebastian Kehl unterstreicht: “Nicos Weg erinnert mich an meinen eigenen, denn auch ich kam als junger Nationalspieler in seinem Alter aus Freiburg zum BVB. Ich hoffe, dass Dortmund für ihn genauso wie damals für mich zur neuen Heimat wird. Nico verfügt über riesiges Potenzial. Er hat sich unter vielen interessierten Klubs keineswegs das wirtschaftlich beste Angebot herausgesucht, sondern ganz bewusst den BVB gewählt, um sich hier sportlich weiterzuentwickeln. Es freut uns sehr, dass wir Nico von unserem Weg überzeugen konnten und er durch seine Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag ein deutliches Bekenntnis zu Borussia Dortmund abgegeben hat. Im Namen des BVB bedanke ich mich beim SC Freiburg für die vertraulichen und fairen Gespräche.”

Schlotterbeck selbst sagt: “Ich habe mich in Absprache mit allen beteiligten Parteien dazu entschieden, meinen Wechsel im Sommer 2022 zu Borussia Dortmund heute bekanntzugeben. Ich möchte damit Klarheit für den SC Freiburg, Borussia Dortmund und mich persönlich schaffen.” Und weiter: “Es ist mir wichtig, mich auf der Zielgeraden der Saison voll und ganz auf die ausstehenden drei Spiele mit dem SC Freiburg, die wir hoffentlich erfolgreich bestreiten werden, konzentrieren zu können. Danach freue ich mich auf die neuen Aufgaben mit dem BVB.”

adk 2 Mai, 2022 17:41