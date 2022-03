Real Madrid zweifelt an Gesundheit von Erling Haaland

Erling Haaland fällt bei Borussia Dortmund bereits zum wiederholten Mal wegen muskulären Problemen aus. Im Lager von Real Madrid betrachtet man die Krankenakte mit Sorge.

Der norwegische Jungstar ist bekanntlich auch bei den Königlichen ein heisses Thema. Allerdings scheint der La Liga-Klub ins Grübeln zu kommen. Bereits in jungen Jahren muss Haaland wegen meist muskulären Blessuren immer wieder kürzertreten. In dieser Saison hat er deswegen beispielsweise bereits zehn Bundesliga-Spiele verpasst. Real will einen neuen Fall Gareth Bale oder Eden Hazard vermeiden: Beide wechselten einst für viel Geld und mit grossen Vorschusslorbeeren ins Bernabeu, fielen dann aber immer wieder aus und verpassten zahlreiche Spiele.

Ob sich Real im Sommer tatsächlich aktiv um Haaland bemüht, bleibt abzuwarten. Kylian Mbappé bleibt die Top-Priorität. Der Dortmunder Angreifer ist derweil beispielsweise auch bei Barça und Manchester City im Gespräch.

psc 1 März, 2022 16:04