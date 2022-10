Ruben Vargas traumhaft, Remo Freuler sorgt für dicke Überraschung

An diesem Samstag waren wieder zahlreiche Schweizer Legionäre auf den Fussballplätzen Europas unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg): Leitete beim 0:0 gegen Hannover gleich nach wenigen Minuten einen starken Angriff über die linke Seite ein, wenige Sekunden später war Kwadwo Duah wieder an einer guten Offensivkation beteiligt. Dabei verzog er aber aus 17 Metern. Nach einer engagierten Leistung wurde er zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt.

Jan Elvedi (Jahn Regensburg): Bleibt unterm Turm der Dauerbrenner. Jan Elvedi spielte beim 2:1 gegen Sandhausen wieder durch und verpasst daher weiterhin keine einzige Pflichtspielminute in dieser Saison. Elvedi zeigte sich beim zweiten Sieg in Folge vor allem in der Luft stark.

Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig): Nach fast drei Monaten Pause aufgrund einer schweren Muskelverletzung feierte Saulo Decarli im Heimspiel gegen Paderborn (0:0) sein Comeback. Für die letzten fünf Minuten war der aus Locarno stammende Innenverteidiger in die Partie gebracht worden.

Remo Freuler (Nottingham Forest): Dicke Überraschung in der Premier League – Remo Freuler und die Seinen gewannen mit 1:0 gegen Liverpool. Der Nati-Star war dabei über die gesamte Spieldauer auf dem Feld. Wegen Meckerns kassierte er kurz vor Schluss die Gelbe Karte.

Simon Sohm (Parma Calcio): Stand im Auswärtsspiel gegen den FC Südtirol (0:1) erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf. Als Teil einer Doppelsechs durfte Simon aber wieder nur 45 Minuten ran.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): Spielte in der Bundesliga in seinem sechste Spiel zum dritten Mal zu Null – dieses Mal äusserst fulminant. Gegen Stuttgart gewann der BVB gleich mit 5:0. Gregor Kobel parierte nach zehn Minuten einen Schuss in die kurze Ecke mit dem linken Bein, ansonsten nahezu ungeprüft.

Ruben Vargas (FC Augsburg): Erhielt erst zum dritten Mal in dieser Saison ein Mandat in der Startelf, wusste gegen Leipzig immerhin vollauf zu überzeugen. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 (hier im VIDEO) war von der Annahme bis zum Abschluss ein Hochgenuss. Dennoch reichte der Treffer von Ruben Vargas, es war sein erster in dieser Spielzeit, nicht zum Sieg. Leipzig glich kurz vor Schluss noch zum 3:3 aus.

Manuel Akanji (Manchester City): Nach der Niederlage gegen Liverpool war Wiedergutmachung angesagt. Manuel Akanji spielte gegen Brighton in der Vierer-Abwehrkette, das Spiel wurde mit 3:1 gewonnen. Der Nati-Verteidiger war hinten rechts eingesetzt worden und mit 90 Prozent Passquote wie immer ein sicherer Ballverteiler.

aoe 22 Oktober, 2022 18:09