Volle Transparenz: Diesen Lohn kassiert Roman Bürki in der MLS

Nachdem Roman Bürki bereits im vergangenen Jahr bei St. Louis City unterschrieb, geht es für die neue MLS-Franchise nun endlich los mit dem Spielbetrieb. Der Schweizer Keeper ist Captain seines Teams und wird als so genannter Designated Player auch fürstlich entlöhnt.

Kurz vor Saisonstart in der MLS nimmt sich Bürki die Zeit und führt einen Videocall mit einigen Journalisten aus Europa. Dabei wird auch sein Salär diskutiert, das aufgrund der Regularien in Nordamerika öffentlich ist. 1,6 Mio. US-Dollar kassiert der Goalie pro Jahr mindestens. «Einige sagen, dies sei zu viel, andere sagen, das sei ja noch nicht einmal ein Viertel von früher, meint Bürki: «Ich bin zufrieden, mit dem, was ich verdiene. Und ich bin ja nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Fussballs hier.» Zum Vergleich: Nati-Star Xherdan Shaqiri verdient in Chicago sogar 8 Mio. pro Saison.

Bürki lebt bereits seit mehr als einem halben Jahr in St. Louis. Sein Eindruck ist äusserst positiv: «Eine sportverrückte Stadt. Die Leute freuen sich, dass eine weitere Sportart dazukommt und Entertainment bieten wird.» Die Heimspiele sollen praktisch alle ausverkauft sein.

Als Captain übernimmt er im neuen Team viel Verantwortung: «Die Spieler hören extrem auf dich, sie wollen geführt werden.»

Auch über den Abschied aus Dortmund spricht Bürki noch einmal: «Ich war fast sieben Jahre dort. Die Spieler und die Leute sind mir ans Herz gewachsen. Es war kein Happy End, auch wenn ich noch ein Spiel bekommen habe und ich mich von den Fans und den Mitspielern verabschieden konnte. Manchmal ist Fussball eben auch Business.» Wenn man keine Leistung mehr bringe, sei man rasch weg vom Fenster. Böses Blut gebe es aber trotzdem nicht: «Und wenn man sieht, wo der BVB derzeit steht, haben sie alles richtig gemacht.»

Mit Dortmunds Captain Marco Reus spielt der 32-Jährige hin und wieder eine Runde «Call of Duty». In den Winterferien besuchte er diesen in Deutschland. Auch mit Manuel Akanji hat er noch regelmässig Kontakt. Sein Fokus gilt nun aber dem Start der neuen MLS-Saison: Für St. Louis geht es am Wochenende mit einem Auswärtsspiel beim Austin FC los.

psc 23 Februar, 2023 09:12