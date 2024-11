Gladbach-Coach Gerardo Seoane erhält Support von Virkus

Gladbachs Trainer Gerardo Seoane erhält nach einer turbulenten Phase Unterstützung von seinem Vorgesetzten Roland Virkus.

In den vergangenen Wochen war Seoane angeschlagen. Mitunter wurde seine baldige Entlassung erwartet. Seoane behielte aber stets die Ruhe und wies darauf hin, dass solcher Druck zum Geschäft gehöre. Der überzeugende 4:1-Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende hat dem Schweizer erst einmal etwas Luft verschafft. Virkus lobt seinen Trainer in der "Bild" nun für die geleistete Arbeit: "Gerardo ist mit der Mannschaft momentan genau in dem Korridor, den wir als Ziel ausgegeben haben. Es geht in vielen Teilbereichen in eine positive Richtung. Das passiert in kleinen Schritten. Manche lassen sich derzeit an der Tabelle und an diversen statistischen Daten ablesen, andere sind für viele noch nicht so sichtbar."

Noch zu Beginn dieses Monats war von einem Ultimatum für Seoane die Rede. Es wurde medial auch schon über mögliche Nachfolger diskutiert. Vorderhand liegt der Ball aber bei Seoane. In den vergangenen fünf Spielen holte Gladbach zehn Punkte. Dazu kam aber das Aus im DFB-Pokal gegen Frankfurt.

psc 7 November, 2024 09:54