Nico Elvedi spricht über seine Zukunftspläne

Der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi spielt seit mittlerweile fünf Jahren für Bundesligist Borussia Mönchengladbach und hat sich dort als Fixstarter in der Abwehr längst etabliert. Daran soll sich vorerst auch nichts ändern.

Im Gespräch mit der “Bild” hält der 23-jährige Verteidiger fest, dass er keineswegs Wechselabsichten hegt. “Ich fühle mich sehr wohl. Wir spielen in der Champions League und wollen auch wieder in der Bundesliga vorne mitspielen. Also ein Abgang ist nicht geplant”, so Elvedi.

Der Ex-FCZ-Profi fühlt sich sehr gut aufgehoben im Verein: “Gladbach ist eine echte Top-Adresse. Da müsste schon vieles stimmen, bevor man so einen Klub verlässt.” In der Vergangenheit wurde er unter anderem mit Premier League-Klubs wie Manchester City oder Arsenal in Verbindung gebracht. Zumindest in diesem Sommer ist ein Transfer aber ausgeschlossen, wie Gladbachs Sportdirektor Max Eberl vor kurzem festgehalten hat. Derzeit ist Elvedi bis 2022 an die Fohlen gebunden.

psc 10 August, 2020 17:00