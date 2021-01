Nico Elvedi äussert sich zu den Wechselgerüchten

Der Schweizer Nati-Verteidiger Nico Elvedi steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängert er seinen bis 2022 gültigen Vertrag bei Gladbach oder strebt er im Sommer einen Wechsel an? Der frühere FCZ-Profi bezieht Stellung.

Im “Blick” sagt der 24-jährige Abwehrspieler, dass es “absolut nicht ausgeschlossen” sei, dass er in Gladbach verlängert. Sein Berater und der Klub würden Gespräche führen. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Elvedi soll unter anderem bei Atlético Madrid und auch bei englischen Topklubs im Gespräch sein. Der Abwehrspieler stellt aber klar, dass er nicht wechseln wird, nur damit sich die Luft verändert: “Wenn, dann muss es ein gut überlegter Schritt nach vorne bedeuten. Ich weiss, was ich an Gladbach habe. Mir gefällt es ausgezeichnet hier, wir stehen in der K.o.-Phase der Champions League, sind in der Meisterschaft wieder voll dabei. Der Verein ist toll, die Fans, die Mitspieler.”

Als kleiner Bub schwärmte Elvedi laut eigener Aussage für Real Madrid. Zu einem Wechsel zu den Königlichen wird es wohl (noch) nicht kommen, ein Transfer ist aber grundsätzlich möglich. Gerade nach dieser Saison, in der der Verteidiger ganz starke Leistungen zeigt und sich zuletzt sogar mehrfach als Torschütze in Szene setzen konnte.

psc 28 Januar, 2021 13:41