Statistiken zeigen: Yann Sommer ist bester Bundesliga-Goalie

In der Bundesliga könnte der Spielbetrieb bald wieder aufgenommen werden. Im Fokus stehen werden dann wohl insbesondere auch die Goalies, da die Abwehrreihen angesichts des ausbleibenden Gruppentrainings kaum so gut abgestimmt sein dürften wie vor der Coronakrise. Yann Sommer ist gut gerüstet und dürfte seinen Gladbacher Teamkollegen ein gutes Gefühl vermitteln.

Der Schweizer Keeper ist nämlich einer oder sogar der beste Keeper der aktuellen Bundesliga-Saison. Dies zeigen zumindest einige sehr aussagekräftigen Statistiken, die die “Rheinische Post” darstellt. So hat Yann Sommer bereits 97 Torschüsse abgewehrt – so viele wie kein anderer Bundesliga-Goalie in dieser Saison. Auch bei der Paraden-Quote liegt er mit einem Wert von 75,4 Prozent vor all seinen Berufskollegen.

Der 31-Jährige, der auch in der Schweizer Nati die unangefochtene Nummer 1 ist, steht bei Gladbach noch bis 2023 unter Vertrag. Auch wegen seinen starken Leistungen wird er mitunter mit noch grösseren (ausländischen) Vereinen in Verbindung gebracht.

psc 6 Mai, 2020 09:56