Deal ist durch: Eintracht erzielt Einigung bei Ritsu Doan

Der japanische Flügelspieler Ritsu Doan vollzieht den schon länger diskutierten Wechsel vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt.

Die beiden Bundesligisten haben sich laut Fabrizio Romano und "Sky" final auf die Ablöse geeinigt: Die Eintracht zahlt demnach 21 Mio. Euro Ablöse plus 1 Mio. Euro Boni. Eine Weiterverkaufsbeteiligung ist ebenfalls Teil des Deals. Doan trainiert am Mittwoch bereits nicht mehr in Freiburg, sondern reist zum Medizincheck nach Frankfurt. Dort wird der 27-Jährige im Anschluss einen Fünfjahresvertrag bis 2030 unterzeichnen.

Doan lief die vergangenen drei Jahre in Freiburg auf und hat sich dort zu einem der besten Flügelstürmer der gesamten Bundesliga gemausert. In der vergangenen Spielzeit sind dem Japaner in 34 Ligaspielen zehn Treffer und acht Assists geglückt. Er hat sich bereits früh für den Wechsel zur Eintracht ausgesprochen, den er nun über die Bühne bringt.

psc 6 August, 2025 13:12