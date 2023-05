Frankfurt verpflichtet Larsson: Talent "mit sehr grossem Potential"

Eintracht Frankfurt verpflichtet Hugo Larsson. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt zur neuen Saison vom amtierenden schwedischen Pokalsieger Malmö FF zur SGE.

Hugo Larsson unterschreibt bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis 2028. Dies bestätigt der Bundesligist am Montag in einer Medienmitteilung. Der Schwede sei einer der "vielversprechendsten Spieler seiner Altersklasse". Der Youngster kann im zentralen und defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Bei der Eintracht erhält Larsson die Rückennummer 16.

Larsson feierte sein Profidebüt für Malmö im Februar vergangenen Jahres im nationalen Pokal und hatte seinen Anteil am späteren Titelgewinn. Unter anderem stand der damals 17-Jährige im Endspiel gegen Hammarby IF 90 Minuten auf dem Platz. Knapp zwei Monate später folgte Larssons Debüt in Schwedens höchster Liga, der Allsvenskan.

Im Laufe der Saison entwickelte er sich zu den Leistungsträgern und absolvierte 27 Ligaspiele. In der laufenden Saison zählt Larsson im Mittelfeld von Malmö FF zu den Stammspielern und stand in allen bisherigen zehn Ligapartien in der Startelf. Internationale Erfahrungen hat das Talent auch im schwedischen Nationaltrikot bereits gesammelt: Im Januar debütierte er in der A-Nationalmannschaft. Beim 2:0-Testspielsieg gegen Finnland zählte er zu Schwedens Startelf.

Sportvorstand Markus Krösche: "Mit Hugo Larsson verstärkt uns ein junger und bereits etablierter Mittelfeldspieler mit sehr grossem Potential. Hugo zählt trotz seines jungen Alters beim amtierenden schwedischen Pokalsieger zu den Stammkräften, was neben dem Talent auch für seine Persönlichkeit spricht. Wir werden Hugo aufbauen und ihm helfen, seinen nächsten Schritt zu gehen. Wir sind überzeugt davon, dass er uns in Zukunft viel Freude bereiten wird."

adk 29 Mai, 2023 15:31