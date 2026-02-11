Grosse Sorgen um Eintracht-Verteidiger Arthur Theate

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 17:02
Eintracht Frankfurt muss möglicherweise lange Zeit auf seinen belgischen Abwehrspieler Arthur Theate verzichten.

Der 25-jährige Innenverteidiger musste das Mannschaftstraining am Mittwoch vorzeitig abbrechen. Befürchtet wird laut «Bild» eine gravierende Knieverletzung. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Theate ist im Defensivverbund der Eintracht ein sehr wichtiger Spieler. In dieser Saison hat er bereits 28 Spiele bestritten.

Ob in absehbarer Zeit weitere hinzukommen, ist nun fraglich. Innerhalb des Klubs gibt es grosse Bedenken hinsichtlich einer schweren Blessur.

