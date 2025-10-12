Kommt Yann Bisseck im Winter zu Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt steht laut aktuellen Berichten weiterhin im Austausch mit Yann Bisseck von Inter Mailand bezüglich einer möglichen Verpflichtung im Winter. Der 24-jährige Innenverteidiger war bereits vor seinem Wechsel zu Inter im Jahr 2023 bei der Eintracht auf der Liste, doch bislang gibt es „keinerlei Bewegungen“ hinsichtlich eines Transfers.

Bei Inter Mailand hat Bisseck seinen Stammplatz aus der Vorsaison verloren und wurde bisher in der laufenden Saison nur zweimal eingesetzt. Sein Vertrag bei den Nerazzurri läuft noch bis 2029. Aufgrund seiner aktuellen Situation wäre ein Leihgeschäft für beide Seiten wohl die wahrscheinlichste Lösung. Für Frankfurt könnte Bisseck als Ersatz oder Ergänzung für Verteidiger Tuta infrage kommen.​

Der athletische Abwehrspieler gilt als talentierter, aber noch entwicklungsfähiger Spieler, der bei der Eintracht behutsam aufgebaut werden müsste. Ein direkter Stammplatz scheint derzeit unrealistisch, doch als Backup mit Perspektive könnte Bisseck eine gute Ergänzung im Kader der Hessen werden.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 18:22