Bei Mario Götze gibt es eine Tendenz

Mario Götze steht weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft aus. Nun scheint es aber eine Tendenz zu geben.

Der Bundesligist ist laut «Sport Bild» an einer Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2014 interessiert. Ab März sollen die Gespräche beginnen. Der 33-Jährige stand zuletzt wieder regelmässig in der Startelf. Trainer Albert Riera setzt erwiesenermassen auf ihn. Und Götze ist vom neuen Coach begeistert. «Was er mit uns trainiert hat, wie wir spielen, das ist sehr gut. Er ist ein sehr guter Trainer», lautet sein Verdikt.

Der Angreifer wird sich letztlich wohl entscheiden müssen, ob er zu einer Gehaltskürzung bereit ist. Die Eintracht will ihm dem Vernehmen nach nicht mehr das Jahressalär von 3,5 Mio. Euro offerieren, das er zurzeit bezieht.

Alternativen für den Spielmacher gäbe es genügend. Unter anderem gibt es Lockrufe aus der MLS.